وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

أبرز المواد
وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

أبرز المواد
الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي

الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي

أبرز المواد
«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

أبرز المواد

وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=748664
المناطق_المدينة

أعلنت الجامعة الإسلامية عن رغبتها إشغال الوظائف الإدارية والصحية الشاغرة عن طريق المسابقة الوظيفية حسب الشروط العلمية والعملية الموضحة أمام كل وظيفة في موقع الجامعة.

وعلى المواطنين الذين تتوفر لديهم شروط شغلها التقدم من خلال موقع الجامعة (http://emp.iu.edu.sa) خلال الفترة من 1440/11/7هـ إلى 1440/11/11هـ ومع أرفاق كامل المستندات والوثائق المطلوبة في ملف (pdf) وهي :-

صورة مصدقة من المؤهل العلمي وكذلك شهادة الخبرة وصورة من البطاقة الشخصية وصورة مصدقة من بيان الخدمة أن وجد وصورة شخصية.

اجتياز اختبار التقييم المهني وتوفر بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المشترطة للوظائف الصحية المعلنة .

تعبئة نموذج (101/أ) للموظفين والمستخدميـن أو نموذج (101/ب) لغير الموظفــين والمستخدمين.

بالنسبة لمن هم على رأس العمل في الجامعة بوظائف ( ثابتة ) يتم قبولهم وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي ويشترط أن تكون الوظيفة المتقدم لها تلي المرتبة التي يشغلها مباشرة وأن يكون المتقدم قد أمضى على الأقل سنة في مرتبة الوظيفة التي تسبق الوظيفة المتقدم لها لمن هم دون المرتبة السادسة إذا لم تتوفر لديهم مجموع سنوات الخدمة المطلوبة للمرتبة.
– قبول طلبات من توفرت لديه المؤهلات العلمية الكافية بحد ذاتها لشغل الوظيفة.

بالنسبة لمن لهم خبرات سابقة بالقطاع العام أو الخاص يتم احتساب خبراتهم الوظيفية وفقاً لقاعدة التدرج كل أربع سنوات بمرتبة وفقاً لدليل التصنيف الوظيفي.

وللتقديم على الوظائف المعلنه عبر الرابط التالي:
https://emp.iu.edu.sa/login.aspx?ReturnUrl=%2fdefault.aspx

روابط ذات صلة

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء
الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي

الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي
«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*