وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

أبرز المواد
وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

أبرز المواد
الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي

الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي

أبرز المواد
«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

أبرز المواد

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء

وظائف شاغرة لحملة الثانوية في الشركة السعودية للكهرباء
http://almnatiq.net/?p=748665
المناطق_الرياض

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف شاغرة في الأمن الصناعي، على مسمى “رجل أمن”؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مناطق المملكة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الشروط المطلوبة هي:

. أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

. أن يكون المؤهل الدراسي ثانوية عامة أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن جيد.

. أن يكون الطول (1.65 سم) فأعلى.

. أن يكون العمر ما بين (20- 28) سنة هجرية.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 يوليو 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 13 يوليو 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

روابط ذات صلة

وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية

وظائف إدارية وصحية شاغرة في الجامعة الإسلامية
الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي

الليرة تهوي مع تخوف المتعاملين من مصداقية البنك المركزي التركي
«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

«الإسكان» تعرض 13 ألف قطعة أرضاً مجانية من 15 مخططاً في عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*