الكشف عن شروط الحصول على تأشيرة “شنغن” للإقامة في 34 دولة أوروبية.. وهذه طريقة التقديم

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أكدت بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي أن تأشيرة “شنغن” تخوّل لمن يحصل عليها الإقامة في 34 دولة أوروبية لمدة أقصاها 90 يوماً في مدة 180 يوماً. مشيرة إلى أن المتقدم يجب أن تكون صلاحية جواز سفره لا تقل عن ثلاثة أشهر بعد انتهاء مدة الفيزا المطلوبة، لكي يحصل عليها.

وأوضحت أن طريقة التقديم تتضمن عدة خطوات، وهي تحميل وتعبئة طلب التأشيرة، وإحضار صورتين شمسيتين لكامل الوجه، مع مستند من البنك الذي يتعامل معه المتقدم يفيد بأنه يمكنه تحمل نفقات الرحلة والإقامة، ونُسخ من تذاكر السفر ذهاباً وإيابا، بالإضافة إلى حجز الفندق، وتأمين صحي يغطي جميع دول الشنغن.

وأضافت: بعد تعبئة الطلب المتوفر أونلاين، يمكن للمتقدم حجز موعد على الرزنامة، وأن يتقدم بطلب الحصول على تأشيرة شنغن في سفارة أو قنصلية الدولة التي ينوي زيارتها.

وأشارت إلى أن دراسة الطلب وإصدار التأشيرة يستغرق حوالي أسبوعين. لافتة إلى أهمية تسجيل جواز السفر وبيانات الرحلة على الموقع الإلكتروني أو التطبيق الخاص بوزارة الخارجية. وأيضا، التأكد من حمل وثائق الحجوزات الفندقية وتذاكر الطيران والقطارات وغيرها، وعدم حمل أي مبالغ كبيرة والتصريح عن المبالغ التي تزيد على 10 آلاف يورو أو ما يعادلها.