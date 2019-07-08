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غضب بالأردن بعد حظر «بيجي» رسمياً

غضب بالأردن بعد حظر «بيجي» رسمياً
بيجي
http://almnatiq.net/?p=748674
المناطق_متابعات

أعلنت الأردن رسميا حظر لعبة «بيجي» القتالية الشهيرة، ما أثار حالة من الاستياء بين متداولي مواقع التواصل هناك. وأكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأردني المهندس غازي الجبور، أن الهيئة منعت تداول اللعبة، بناء على شكاوى عدة وردت للهيئة، لما تسببه من آثار سلبية انعكست على المجتمع بشكل مفجع. وأرجع الجبور قرار الحظر إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي أبان أن للعبة نتائج سلبية خطيرة أبرزها «الإدمان» و«العصبية والاستفزاز» و«العزلة الاجتماعية» و«تفكك الأسر»، نتيجة تعلق لاعبيها بها بشكل مفرط بهواتفهم. مشددا على أن الهيئة أصدرت تعليمات لشركات الاتصال بحظرها فورا. وتداول أردنيون على مواقع التواصل الخبر بغضب، وسخر منه آخرون، بينما اندهش البعض من المنع رغم تجاهل المواقع الخادشة. مطالبين بحظر الأخيرة باعتبارها تنشر الرذيلة وتبث الفساد الخلقي في المجتمع

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