بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية

بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية

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بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية

بريطانيا: إيران خالفت التزاماتها تجاه الاتفاقية النووية
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المناطق_الرياض

أكّد متحدّث باسم الخارجية البريطانية أن إعلان طهران أنها ستتجاوز المعدّل المسموح به من اليورانيوم المخصّب يعدّ خرقاً للاتفاق النووي الذي وقّعته طهران مع الدول الكبرى عام 2015.

وقال المتحدّث في بيان رسمي : خالفت إيران شروط الاتفاق النووي بعد إعلانها بأنها سوف تبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67%، وهو الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وحذّر من أنه بينما تظل بريطانيا ملتزمة تماما بالاتفاق يجب على إيران أن تعمل فورا على وقف جميع الأنشطة والتراجع عنها بما يتماشى مع التزاماتها.

وأوضح أنّ المملكة المتحدة تنسّق مع شركائها الآخرين في الاتفاق النووي بشأن الخطوات التالية بموجب أحكام الاتفاق من خلال اللجنة المشتركة.

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