دراسة حديثة تتوصل إلى حل سحري للتخلص من دهون القلب !

دراسة حديثة تتوصل إلى حل سحري للتخلص من دهون القلب !

أبرز المواد
15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟

15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟

أبرز المواد
أفغانستان: 62 قتيلاً وجريحاً بسيارة ملغومة.. وطالبان تتبنى

أفغانستان: 62 قتيلاً وجريحاً بسيارة ملغومة.. وطالبان تتبنى

أبرز المواد
مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي

أبرز المواد

دراسة حديثة تتوصل إلى حل سحري للتخلص من دهون القلب !

دراسة حديثة تتوصل إلى حل سحري للتخلص من دهون القلب !
http://almnatiq.net/?p=748692
المناطق_متابعات

كشفت دراسة حديثة عن نتائج مذهلة لتدريبات وتمارين المقاومة، في تخفيض نسبة دهون القلب والتي ترتبط بأمراض الشرايين.

وبحسب “سكاي نيوز” عربية، استنتجت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات المقاومة شهدوا انخفاضا في نوع ما من دهون القلب.

وتوصل الباحثون إلى أن أحد أشهر أنواع دهون القلب، وهو النسيج الدهني التاموري، انخفض لدى المرضى الذين مارسوا رفع الأثقال، بخلاف الأشخاص الذين يمارسون تمارين التحمل.

وهذان النوعان من التدريبات نتج عنها تقليل النوع الـ2 من دهون القلب، وهي الأنسجة الدهنية النخابية.

روابط ذات صلة

15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟

15 سؤالاً تكشف: هل أنت مدمن الهاتف الذكي؟
أفغانستان: 62 قتيلاً وجريحاً بسيارة ملغومة.. وطالبان تتبنى

أفغانستان: 62 قتيلاً وجريحاً بسيارة ملغومة.. وطالبان تتبنى
مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي

مصرع عشرات الحوثيين في معارك وقصف جوي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*