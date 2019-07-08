دراسة حديثة تتوصل إلى حل سحري للتخلص من دهون القلب !

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كشفت دراسة حديثة عن نتائج مذهلة لتدريبات وتمارين المقاومة، في تخفيض نسبة دهون القلب والتي ترتبط بأمراض الشرايين.

وبحسب “سكاي نيوز” عربية، استنتجت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من البدانة ومارسوا تدريبات المقاومة شهدوا انخفاضا في نوع ما من دهون القلب.

وتوصل الباحثون إلى أن أحد أشهر أنواع دهون القلب، وهو النسيج الدهني التاموري، انخفض لدى المرضى الذين مارسوا رفع الأثقال، بخلاف الأشخاص الذين يمارسون تمارين التحمل.

وهذان النوعان من التدريبات نتج عنها تقليل النوع الـ2 من دهون القلب، وهي الأنسجة الدهنية النخابية.