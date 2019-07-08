الفنان سامي البار يمثل المملكة في معرض بالمتحف الوطني بصربيا

المناطق_عادل الزهراني

مثل الفنان التشكيلي سامي البار المملكة في المعرض التشكيلي المسمى “فن بلا حدود” في المتحف الوطني بمدينة بلغراد بصربيا بدعوة رسمية من المتحف ،ويقام المعرض منذ أكثر من ١٧ عاما ويُعنى بالفن العالمي ،ويقام بإشراف الناقد الفني دراغان ديورييفيتش والدكتور جورجينا ديورديفيتش , حيث يتم اختيار مجموعة من الفنانين من أنحاء العالم؛ ليتم تبادل الخبرات بينهم وعرض مجموعة من أعمالهم يتم اختيارها من قبل منظمي المعرض ،كما أن هناك لجنة فنية متخصصة تبحث عن طريق مواقع التواصل عن فنانين متميزين لهم رؤيا فنية جديدة لتقديمهم لبلدهم صربيا بحيث يتم استضافتهم استضافة كاملة شاملة التكاليف .

وقد شارك البار بثلاثة أعمال فنية وهي ( العروسة ـ امرأة من الحجاز ـ بائعة السمك) تم اختيارها من قبل اللجنة المنظمة للمعرض . وشهد الافتتاح حضور كبير من بلدان الفنانين المشاركين ،وقد ألقى الفنان سامي البار كلمة خلال حفل الافتتاح شكر فيها منظمي المعرض ،وأشاد فيها بحسن استضافتهم واستقبالهم ،كما أبدى سعادته بالتعرف على صربيا .

وأعرب “البار” عن تقديره وامتنانه لاختيارهم له حيث قال :” اليوم أضيف إلى سجلي الفني قُراء آخرين أعدهم نجوما سطعت في سماء تاريخي الفني “، كما أعرب عن أمنيته في تكرار عرض لوحاته في صربيا وأنحاء العالم .

وتحدث الفنان “البار” عن الفن السعودي ومدى التطور الذي شهده خلال السنوات الماضية والدعم الذي يلقاه الفنان السعودي من حكومة المملكة .

وقد أشاد الحضور بالفن السعودي الممثل في لوحات الفنان سامي البار .