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الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تستقبل مرشحي الوظائف الإدارية والفنية غدا

الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالباحة تستقبل مرشحي الوظائف الإدارية والفنية غدا
http://almnatiq.net/?p=748698
المناطق-الباحة
تستقبل الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة مرشحي الوظائف الإدارية والفنية التي تقدموا على هذه الوظائف من خلال بوابة التوظيف الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني .
واوضح  مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة  مرعي بن سعد القرني اكتمال كافة الاستعدادات لإستقبال المرشحين والبالغ عددهم على مستوى منطقة الباحة ١٣٤ مرشحا، حيث تم تهيئة مقرات الاختبارات التي سيؤدونها على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء
 ٦-٧ من شهر ذو القعدة ، و تم تشكيل اللجنة المعنية بالتنسيق والمتابعة واتخاذ كل الإجراءات المناسبة لخدمة المتقدمين
متمنيا للجميع التوفيق

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