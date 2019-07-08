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«التقاعد» تطلق مساراً خاصاً للمتقاعدين بمطار القريات

«التقاعد» تطلق مساراً خاصاً للمتقاعدين بمطار القريات
http://almnatiq.net/?p=748701
المناطق_الرياض

أطلقت المؤسسة العامة للتقاعد بالتعاون مع مطار القريات مساراً خاصاً لخدمة المتقاعدين من أجل تسريع إجراءات السفر المقدمة لهم في المطار.

تأتي هذه الخطوة تعزيزاً لتعاون المؤسسة مع الجهات الصديقة وامتداداً لمبادرات المؤسسة في تقديم خدمات مميزة لعملائها تحقيقاً لاستراتيجيتها 2022.

حضر تدشين المسار مدير مطار القريات رواف الكويكبي، ومدير فرع المؤسسة بمنطقة الجوف بندر الرويلي، ومدير فرع المؤسسة بمحافظة القريات حسام البلوي.

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد دشنت عدة مسارات للمتقاعدين في مختلف مطارات المملكة، سعياً لراحتهم، التي نالت استحسان عملاء المؤسسة والمسافرين.

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