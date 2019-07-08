تشييع جثمان الضابط الكويتي وزوجته وابنيه الذين قضوا في حادث مروري بالمملكة

المناطق_متابعات

شيعت جموع غفيرة من المواطنين الكويتيين والمقيمين جثمان العقيد في وزارة الداخلية مشعل بدر الدويش وزوجته واثنين من أبنائه الذين قضوا بحادث مروري مروع في المملكة .

وشارك في التشييع عدد كبير من القيادات الأمنية وعدد من الضباط إضافة إلى المواطنين والمقيمين، حيث دفن المتوفون في مقبرة الصليبخات شمال شرق الكويت.

وأظهرت صور نشرتها وزارة الداخلية تواجدًا كثيفًا للمشيعين وسط حالة من الحزن، وتقديم التعازي من قبل القيادات الأمنية لعائلة الراحلين.

وكان مصدر أمني قد ذكر في وقت سابق أن الجهات المختصة في المملكة اتخذت الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحادث والتحقيق فيه.