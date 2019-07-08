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مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=748726
المناطق-بريدة
قلّد سعادة مدير شرطة منطقة القصيم اللواء علي بن حسن بن مرضي بمكتبه صباح اليوم كلاً من العقيد سلطان بن شامان الحربي مديرإدارة الأسلحة والمتفجرات بشرطة منطقة القصيم والمقدم ناهض بن ضيف الله الحربي مدير شعبة تحقيق الشخصية بإدارة الأدلة الجنائية والمقدم عابد بن محمد الحربي مدير إدارة تقنية المعلومات رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بترقيتهم ..
هذا وقد قدم اللواء ” بن مرضي ” التهنئة لزملائه المترقين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ..
من جهتهم فقد عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء ..

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