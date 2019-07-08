مدير شرطة القصيم يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

هذا وقد قدم اللواء ” بن مرضي ” التهنئة لزملائه المترقين ، متمنياً لهم التوفيق والسداد في خدمة دينهم ومليكهم ووطنهم ..

من جهتهم فقد عبر المترقون عن فخرهم واعتزازهم بهذه الثقة الغالية ، داعين الله العلي القدير بأن تكون هذه الترقية حافزاً لهم على تقديم المزيد من البذل والعطاء ..