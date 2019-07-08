عربات “قولف” لنقل الزوار بمهرجان العسل الدولي في الباحة 

المناطق-الباحة

أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي بالباحة، خدمات النقل الترددي لزوار المهرجان عن طريق عربات القولف لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان “الدكتور أحمد الخازم” أن الهدف من توفير النقل الترددي تخفيف لكبار السن من الزوار وتقديم البديل للزوار من خلال تقديم خدمات مميزة في مجال النقل الترددي.

مضيفا بانه تم وضع قائمة بالإرشادات ودعا الزوار إلى معرفة مواقف السيارات لتسهيل سرعة وانسيابية حركة السير، وكذلك للرقي بمستوى الخدمة المقدمة لزوار مهرجان العسل، بدءًا بتوفير مواقف بعدد كافٍ ومنظمة بكل يسر وسهولة إلى مقر مهرجان العسل

واعرب رئيس اللجنة الدكتور احمد الخازم عن شكره لأمانة منطقة الباحة نظير الجهود وخدمات الامانة التي قدمتها في مهرجان العسل الدولي ، في نسخته الثانية عشر وإنجاح المهرجان بوصفه كشريك منظم