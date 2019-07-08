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قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

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قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال
http://almnatiq.net/?p=748731
المناطق_الدمام

أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت يوم الاحد ١٤٤٠/١١/٤ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط
(٣) شياول و ( ٣ ) بلدوزرات قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد
وقد تم تسليم جميع المضبوطات لبلدية غرب الدمام .
وتؤكد الإدارة العامة للمجاهدين على استمرار حملاتها ضد مخالفين نهل الرمال وضرورة الإلتزام بالنظام .

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قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال
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