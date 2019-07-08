أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت يوم الاحد ١٤٤٠/١١/٤ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط
(٣) شياول و ( ٣ ) بلدوزرات قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد
وقد تم تسليم جميع المضبوطات لبلدية غرب الدمام .
وتؤكد الإدارة العامة للمجاهدين على استمرار حملاتها ضد مخالفين نهل الرمال وضرورة الإلتزام بالنظام .
قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال
أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت يوم الاحد ١٤٤٠/١١/٤ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط
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