قوة المهام بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية تضبط مخالفي نهل الرمال

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أوضح المتحدث الإعلامي بفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية متعب بن برجس العتيبي أن قوة المهام والحراسات بالفرع وضمن سلسلة حملات ضبط مخالفي نهل الرمال تمكنت يوم الاحد ١٤٤٠/١١/٤ وبالتعاون مع بلدية غرب الدمام من ضبط

(٣) شياول و ( ٣ ) بلدوزرات قاموا بتجريف الأراضي ونهل الرمال بطرق غير نظامية بمنطقة مطار الملك فهد

وقد تم تسليم جميع المضبوطات لبلدية غرب الدمام .

وتؤكد الإدارة العامة للمجاهدين على استمرار حملاتها ضد مخالفين نهل الرمال وضرورة الإلتزام بالنظام .