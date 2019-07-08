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خبير أمريكي: على ترامب التحقيق في علاقة النظام القطري بالقرضاوي

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http://almnatiq.net/?p=748747
المناطق-الرياض

وجه المحلل السياسي الأمريكي “جوردن ساشتيل” دعوة للرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لفتح ملف الإرهابي “يوسف القرضاوي” وعلاقته بأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني خلال زيارة تميم المرتقبة الولايات المتحدة الأمريكية 9 يوليو الجاري.
وأكد ساشتيل في مقال نشر على موقع “ديلى واير” أن ترامب إذا أراد التعرف على قطر وسياستها الخارجية وأميرها بأوضح طريقة ممكنة فعليه التعرف على أقرب مستشار للأمير القطري.
وقال المحلل السياسي الأمريكي ينبغي على الرئيس ترامب عند لقائه بأمير قطر الأسبوع المقبل بالبيت الأبيض أن يستفسر عن علاقته بالإرهابي “يوسف القرضاوي”، الذي يعد أحد أقرب أصدقاء الأمير.

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