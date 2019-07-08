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مصرع عشرات الحوثيين في رازح وكتاف.. ونزع 75 لغما وعبوة ناسفة

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مصرع عشرات الحوثيين في رازح وكتاف.. ونزع 75 لغما وعبوة ناسفة

مصرع عشرات الحوثيين في رازح وكتاف.. ونزع 75 لغما وعبوة ناسفة
http://almnatiq.net/?p=748751
المناطق - وكالات

قتل وأصيب عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع قوات الجيش اليمني بجبهة رازح غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وقال مصدر عسكري: إنّ المواجهات اندلعت في أثناء محاولات تسلّل لعناصر من المليشيا المدعومين من إيران باتجاه مواقع خسرتها خلال الأيام الماضية في مديرية رازح.

وقتل خلال المواجهات 5 من العناصرالحوثية، وأصيب آخرون وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع اليمنية.

من جهة ثانية، تواصل الفرق الهندسية بمحور رازح نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها المليشيا الانقلابية في المديرية ذاتها، وبلغ ما نزعته الفرق الهندسية من متفجرات خلال الأيام الماضية، أكثر من 75 لغماً وعبوّة ناسفة.

وفي صعدة، شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في مديرية كتاف شرقي المحافظة.

وقال موقع وزارة الدفاع: إنّ القصف استهدف تجمعات ومواقع المليشيا الانقلابية في منطقة الغول بمديرية كتاف، وخلّف القصف الجوي مصرع عدد من عناصر المليشيا وجرح آخرين، إضافة إلى تدمير عدد من الآليات التابعة لها.

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