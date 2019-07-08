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افتتاح أكبر قبة بانوراميه بصرية دعوية بالمملكة في المندق

افتتاح أكبر قبة بانوراميه بصرية دعوية بالمملكة في المندق
http://almnatiq.net/?p=748754
المناطق - الرياض

افتتح محافظ المندق محمد بن معيض الفايز أمس, أكبر قبة بصرية دعوية على مستوى المملكة العربية السعودية، وذلك بمنتزه الخلب شمال المدينة.
وبدء الحفل بكلمة لمدير المكتب التعاوني بدوس صالح بن محمد البهجة, قدم فيها شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة على الرعاية والدعم والاهتمام بالشأن الدعوي على وجه الخصوص، سائلا المولى – عز وجل – أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتنا الرشيدة.
تلا ذلك عرضاً مرئياً نال استحسان الجميع.
وفي ختام الحفل جرى تكريم الجهات الراعية والداعمة وتقديم الهدايا والدروع التذكارية.

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