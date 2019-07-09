لمحبي النشاطات الصيفية.. أغذية مقاومة لحروق الشمس

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http://almnatiq.net/?p=748758
المناطق - وكالات

يفضل كثيرون في فصل الصيف قضاء إجازاتهم على الشواطئ، متجاهلين التحذيرات الطبية بشأن خطورة التعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة.

وغالبا ما يتم اللجوء لواقيات الشمس قبل الاستمتاع بالسباحة، إلا أن دراسات طبية حديثة توصلت إلى تمتع عدد من الأغذية بالقدرة على حماية الجلد من الأضرار التي تلحق به نتيجة التعرض للأشعة فوق البنفسجية، وفق موقع “ريدرز دايجست” الأميركي:

1.الحمضيات: تحتوي على عنصر الليمونين، الذي يخفض احتمال خطر الإصابة بسرطان الجلد بنسبة تصل 34 في المئة، بحسب دراسة نشرتها جامعة أريزونا الأميركية.

2.الشاي الأخضر: يتمتع بغناه بمضادات الأكسدة التي من بين فوائدها وقف التلف الجيني لخلايا الجلد التي تعرضت للأشعة فوق البنفسجية، بحسب دراسة لجامعة ويسكونسن.

3.الجزر: يحتوي الجزر على مادة كاروتينات، التي تظهر دراسات أنها تقلل من شدة حروق الشمس، كما توجد هذه المادة أيضا في الفواكه والخضراوات ذات اللون الأحمر أو الأصفر أو البرتقالي.

4.الفراولة: تعمل كوسيلة حماية ضد حروق الشمس وعلاجها في حال وقوعها، ونتيجة لوجود فيتامين “سي” فيها بشكل كبير، فإنها تساهم في قتل “الجزيئات” التي تعمل على نشر الخلايا السرطانية.

5.الرمان: في الرمان الكثير من مضادات الأكسدة، من بينها واحد يتصف بالقوة، وهو حمض الإيلاجيك، الذي يحمي خلايا الجلد من التلف نتيجة تعرضها للأشعة فوق البنفسجية.

6.البندورة: اكتسبت البندورة لونها الأحمر بسبب احتوائها على الليكوبين المضاد للأكسدة، والمفيد أيضا لبشرة الإنسان.
وأظهرت دراسة بريطانية أن النساء لاحظن انخفاضا في احمرار جلدهن، بعد تعرضهن لأشعة الشمس، وذلك عندما كانت وجباتهن تضم البندورة وأغذية أخرى فيها الليكوبين.

7.العنب الأحمر: فاكهة صيفية مضادة لأشعة الشمس، وغنية بمركب “ريسفيراترول” الذي يمكن أن يمنع الضرر الخلوي، المؤدي بدوره إلى سرطان الجلد.

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