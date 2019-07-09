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تقارير ترصد طائرات شحن من أنقرة إلى مصراتة لدعم الميليشيات

تقارير ترصد طائرات شحن من أنقرة إلى مصراتة لدعم الميليشيات

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تقارير ترصد طائرات شحن من أنقرة إلى مصراتة لدعم الميليشيات

تقارير ترصد طائرات شحن من أنقرة إلى مصراتة لدعم الميليشيات
http://almnatiq.net/?p=748760
المناطق - وكالات

كشفت تقارير عدة عن سلسلة رحلات قامت بها طائرات تابعة لشركة طيران أوكرانية، على مدى الشهرين الماضيين، بين مطارات تركية ومطار مصراتة في ليبيا.

وبحسب التقارير، حملت الطائرات وهي من طراز أنتينوف، شحنات لم تعرف طبيعتها وأشخاصا لم تعرف هوياتهم، وذلك بواقع رحلة يوميا تقريبا بين أنقرة ومصراتة.

وذكرت التقارير أن هذه الطائرات اتبعت نظام التخفي لتجنب أنظمة الرادار، كما أغلقت أجهزة الاستقبال على متنها، وفق بيانات مواقع الرصد الجوي، التي استندت إليها التقارير.

ويُعتقد أن هذه الطائرات تحمل معدات عسكرية وأسلحة وذخيرة للميليشيات التي تسيطر على طرابلس، وذلك في خرق للحظر الدولي المفروض على ليبيا بشأن دخول الأسلحة إلى البلاد.

وفي شهر يناير من العام الماضي، ضبطت السلطات اليونانية باخرة محملة بـ500 طن من المتفجرات متجهة إلى ليبيا.

ويأتي هذه التطور في وقت أرسل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الأحد، تعزيزات عسكرية إلى مدينة طرابلس في إطار عملية عسكرية بدأت مطلع أبريل الماضي من أجل تحريرها من أيدي الميليشيات المسلحة.

وكانت شعبة الإعلام الحربي في الجيش الوطني الليبي قد نشرت قبل يومين مقطع فيديو يظهر آليات عسكرية تتحرك باتجاه طرابلس، وذلك في إطار موجة ثانية من العمليات القتالية من أجل استعادة المدينة.

وضمت هذه التعزيزات مجموعة من الكتائب العسكرية التي تشارك لأول مرة منذ انطلاق عملية “طوفان الكرامة”، بالإضافة إلى مجموعة أخرى كانت ضمن عمليات تحرير مدينتي بنغازي ودرنة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وتصدت قوات الجيش الوطني الليبي لميليشيات مسلحة في محيط مطار طرابلس، في حين تحدثت مصادر ليبية “اشتباكات شرسة” بين الجيش وميليشيات طرابلس في محيط المطار.

وقصفت طائرات تابعة لسلاح الجو الليبي مواقع لميليشيات طرابلس في منطقة خلة الفرجان ومعسكر اليرموك جنوبي طرابلس.

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