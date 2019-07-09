وظائف إدارية وصحية بمستشفى الملك عبدالله الجامعي

أعلن مستشفى الملك عبدالله الجامعي في جامعة الأميرة نورة بالرياض عن توفر وظائف (إدارية وصحية) للرجال والنساء من حملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى.
وجاءت الوظائف على النحو التالي:
– أخصائي معلومات صحية أول (Health Information Specialist I)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة معلومات صحية) مع خبرة 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير.
الوصف الوظيفي: تجميع ومعالجة السجلات الطبية لمرضى المستشفى عبر النظام بطريقة تتوافق مع المتطلبات الطبية والإدارية والقانونية.
– فني تصوير قلب تشخيصي – طب الأطفال (Cardiac Diagnostic Imaging Technician II – Pediatric)
المتطلبات: دبلوم في تخصص (تقنية القلب) مع خبرة لا تقل عن سنتين وشهادة في دعم الحياة الأساسية.
الوصف الوظيفي: أداء اختبارات ضربات القلب التشخيصية للبالغين والأطفال بإستخدام نظام إدارة أمراض القلب السريرية والمبادئ التوجيهية.
– أخصائي مستودعات رئيسي (Senior Warehouse Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (إدارة مواد) مع خبرة 6 سنوات لحملة البكالوريوس أو 4 سنوات للماجستير.
الوصف الوظيفي: استلام البضائع والأصول والتحقق منها وقبولها وتخزينها وإصدار الأوامر والتحميل والنقل الداخلي والخارجي للبضائع.
– أخصائي تطوير تنظيمي أول (Organizational Development Specialist I)
المتطلبات: بكالوريوس أو ماجستير (موارد بشرية، إدارة صحية، تطوير تنظيمي، إدارة أعمال) مع خبرة 4 سنوات للبكالوريوس أو سنتين للماجستير.
الوصف الوظيفي: المشاركة في استراتيجيات التطوير التنظيمي للموظفين وإدارة التغيير لدعم الخطط الاستراتيجية والتشغيلية للمستشفى.
وأوضحت أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على هذا الرابط.
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