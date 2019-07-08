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بلدية الخفجي ترفع أكثر من 124 ألف م3 أنقاض ضمن برنامج معالجة التشوه البصري خلال شهر

بلدية الخفجي ترفع أكثر من 124 ألف م3 أنقاض ضمن برنامج معالجة التشوه البصري خلال شهر
http://almnatiq.net/?p=748788
الخفجي - المناطق

رفعت بلدية محافظة الخفجي أكثر من (124600) متر مكعب من الأنقاض والرمال من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الشهر الماضي، وذلك ضمن حملاتها في معالجة التشوه البصري، والتي تأتي ضمن حملة وزارة الشؤون البلدية والقروية في معالجة التشوه البصري #كذا_أحلى.

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المكلف المهندس خالد بن نايف الزويمل أن البلدية قامت مؤخراً باستكمال برنامج حملاتها بالمحافظة والمراكز التابعة والتي تتركز في إزالة مظاهر التشوه البصري، و إزالة الأنقاض من داخل الأحياء السكنية والواجهة البحرية والطريق الدولي السريع .

وأبان بأن كمية الأنقاض والرمال التي تم رفعها من أنحاء متفرقة بالمحافظة والمراكز التابعة لها خلال الشهر الماضي بلغت حوالي (124600) متر مكعب، تمثلت في (71000) متر مكعب من الكنس الآلي واليدوي بالأحياء والشوارع الرئيسية بالمحافظة والمراكز التابعة لها وعدد (25200) متر مكعب من مخلفات البناء مجهولة المصدر وعدد (28400)متر مكعب من النفايات الصلبة من الأحياء السكنية، لافتا الى أنه تم استبدال عدد 550 من الحاويات القديمة بجديدة.

و دعا الزويمل الجميع بالتعاون مع البلدية، وذلك بعدم رمى مخلفات المباني بشكل عشوائي ووضعها بالمردم المخصص لها، داعيا في الوقت نفسه إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر قنوات الأمانة التفاعلية, أو من خلال مركز 940.

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