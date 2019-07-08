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خادم الحرمين يستقبل وزير الإعلام ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب

خادم الحرمين يستقبل وزير الإعلام ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب

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خادم الحرمين يستقبل وزير الإعلام ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب

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المناطق - الرياض

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – في قصر السلام بجدة اليوم، معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبد الله الشبانة، ورؤساء الهيئات الإعلامية ومجالس إدارات وتحرير الصحف، وهيئة الصحفيين والكتاب.
وفي بداية الاستقبال، تشرف الجميع بالسلام على خادم الحرمين الشريفين – أيده الله -.
واستمع الجميع خلال الاستقبال إلى توجيهات خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – حول أهمية الإعلام ودوره في إبراز المكانة اللائقة للمملكة بوصفها بلد الحرمين الشريفين، ومهبط الرسالة، وما تقدمه من خدمات وتسهيلات لحجاج ومعتمري بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله صلى الله عليه وسلم.
وأكد – أيده الله – ضرورة بذل المزيد من الجهود لنقل رسالة المملكة وجهودها وإسهاماتها البناءة بمختلف المجالات إقليميا ودولياً.

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