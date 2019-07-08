انطلاق النسخة الثالثة من رالي عسير مطلع أغسطس المقبل

المناطق - واس

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، انطلاق النسخة الثالثة من رالي عسير، الذي سيقام خلال الفترة من 31 يوليو حتى 3 أغسطس المقبل.

وأوضح أمين منطقة عسير نائب رئيس مجلس التنمية السياحية الدكتور وليد الحميدي أن رالي عسير 2019م سيكون الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية، ويحظى برعاية واهتمام سمو أمير منطقة عسير، نظراً لكونه من أهم الفعاليات الرياضية والسياحية التي ستستضيفها المنطقة.

وأشار الدكتور الحميدي إلى أن الهدف الرئيس من الرالي هو تطوير الرياضة كواحدة من أهم المحاور الرئيسة التي ترتكز عليها رؤية المملكة 2030، وتعزيز مكانة منطقة عسير على خارطة السياحة الإقليمية والعالمية من خلال استقطاب هواة رياضة الراليات من جميع أنحاء العالم، بجانب تسليط الضوء على المنطقة وإبراز مقوماتها السياحية والتاريخية بشكل أكبر عبر تطوير المفاهيم السياحية والاقتصادية وإبراز مدى قوة الترابط الاجتماعي بين أهالي عسير.

ونوه أمين منطقة عسير نائب رئيس مجلس التنمية السياحية بالنجاح الكبير والمميز للرالي في نسختيه السابقتين, مبيناً أنه سيتم العمل لمواصلة سلسلة النجاحات في ظل ما تحقق، لافتاً إلى أن المنطقة تمتلك الخبرة والطموح والإمكانات لتحقيق نجاحات تسجل باسم الوطن، مؤكداً أن أبناء عسير والشعب السعودي مثال حقيقي للطموح والإنجاز، من خلال حرصهم الدائم على التميز عبر تطبيق أعلى معايير الجودة في الأعمال المنفذة.

وأضاف أن جميع التجهيزات تجري في مواقعها المحددة، وتعمل جميع اللجان بتفانٍ وإخلاص لاستقبال وإنجاح هذا الحدث الوطني بمتابعة مباشرة من سمو الأمير تركي بن طلال، متمنياً أن يظهر رالي عسير 2019 بالشكل الذي يلبي الطموحات عطفاً على الجهود المبذولة.

ولفت الدكتور الحميدي إلى أن رالي عسير سيصاحبه باقة من الأنشطة والفعاليات التي لا تقل أهمية عن السباق، وستنطلق في الـ 28 من يوليو الجاري، لتلبية احتياجات جميع شرائح المجتمع وتشمل الرالي العائلي، والدرفت، والكارتينج، والأوتوكروس، وغيرها من الأنشطة المحفزة للأسرة والمجتمع لمتابعة الرالي عن قرب.