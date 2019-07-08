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“البدنة”: فصل خدمة المياه عن عملاء بوادي الدواسر لتعثر “السداد والتحديث”

“البدنة”: فصل خدمة المياه عن عملاء بوادي الدواسر لتعثر “السداد والتحديث”

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أكدت أن الضخ مستمر ودعت لسرعة السداد وتحديث البيانات

“البدنة”: فصل خدمة المياه عن عملاء بوادي الدواسر لتعثر “السداد والتحديث”

“البدنة”: فصل خدمة المياه عن عملاء بوادي الدواسر لتعثر “السداد والتحديث”
http://almnatiq.net/?p=748832
وادي الدواسر - فالح الدوسري

أوضح المتحدث الرسمي بالإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة الرياض محمد بن عبدالله البدنه تعليقاً على خبر نشرته “المناطق ” ( بعنوان وسط حرارة تصل 45 درجة وادي الدواسر يعاني العطش ، أنه بعد استيضاح الأمر من المدير التنفيذي لوحدة أعمال محافظات جنوب الرياض المهندس/ عبدالعزيز بن محد المعيذر أكد أن ضخ المياه مستمر ولم يتوقف إذ لا يوجد في المحافظة أي مشاكل تشغيلية لكنه أضاف أنه نظرا لتعثر عدد من العملاء عن السداد وتحديث البيانات اضطر القطاع إلى فصل الخدمة عنهم.
وأضاف علما أنه قد تم توزيع اشعارات على منازل العملاء بطلب المراجعة لغرض تحديث بياناتهم في مدة أقصاها أسبوعان ثم بعدها يغلق العداد في حالة انقضاء المدة المحددة دون مراجعتهم ، وختاما نهيب بالأخوة المشتركين الاستجابة وتلبية ما طلب منهم من تحديث بيانات أو سداد مستحقات حتى تستمر الخدمة.

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