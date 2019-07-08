احدث الأخبار

قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يوقع ويشهد اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروع الفيصلية
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
منطقة تبوك
 “هيئة الاتصالات”: أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019م
أبرز المواد
 مدير شرطة الرياض يقلد “الزهراني والعريدي والدوسري” رتبة مقدم
منطقة الرياض
 توقيع عقود توفير النقل المدرسي لـ 1,2 مليون طالبة وطالبة بدءاً من العام الدراسي الجديد
أبرز المواد
 تعليم الشرقية يدشن برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات
المنطقة الشرقية
 “البدنة”: فصل خدمة المياه عن عملاء بوادي الدواسر لتعثر “السداد والتحديث”
منطقة الرياض
 انطلاق النسخة الثالثة من رالي عسير مطلع أغسطس المقبل
الرياضة
 خادم الحرمين يستقبل وزير الإعلام ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف وهيئة الصحفيين والكتاب
أبرز المواد
 اليابان تدعو إيران إلى الالتزام بتعهداتها النووية
أبرز المواد
قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن

قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن

أبرز المواد
نائب أمير مكة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

نائب أمير مكة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

منطقة مكة المكرمة
أمير مكة يوقع ويشهد اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروع الفيصلية

أمير مكة يوقع ويشهد اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروع الفيصلية

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

أمير منطقة تبوك يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

منطقة تبوك

توقيع عقود توفير النقل المدرسي لـ 1,2 مليون طالبة وطالبة بدءاً من العام الدراسي الجديد

توقيع عقود توفير النقل المدرسي لـ 1,2 مليون طالبة وطالبة بدءاً من العام الدراسي الجديد
http://almnatiq.net/?p=748842
المناطق - واس

وقّعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي – الذراع التنفيذي لوزارة التعليم في مجال النقل التعليمي – اليوم ، مع مجموعة من المتعهدين ما بين شركات ومستثمرين، عقود تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق المملكة، وذلك لمدة 4 أعوام متتالية، بدءاً من العام الدراسي الجديد 1441هـ، وحتى العام الدراسي 1444هـ.
وتشمل العقود الموقّعة توفير الخدمة لـ 1,200,000 طالب وطالبة في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها وقراها وهجرها، مع إضافة أكثر من (3150) حافلة جديدة إلى أسطول النقل المدرسي، حيث بلغ عدد العقود الموقّعة نحو 22 عقداً، تضمّنت تنفيذ وتشغيل الخدمة عبر 8 متعهدين خلال السنوات الأربع المقبلة – بإذن الله -.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي فهد بن فوزان الشايع أن وزارة التعليم تولي خدمة النقل المدرسي اهتماماً استثنائياً، وتحرص بشكل مستمر على تطويرها وتعزيزها في مناطق المملكة، وذلك لما تسهم به في انتظام العملية التعليمية بشكل عام، ودعم مستوى التحصيل العلمي والمعرفي للطلاب والطالبات، لا سيما بعد تجنيبهم مشاكل رئيسة مثل التأخير أو التسرّب المدرسي.
وأوضح الشايع أن العقود الجديدة الموقعة ستضمن – بإذن الله – توفير خدمات مريحة وآمنة ومميّزة لأبنائنا الطلبة خلال رحلاتهم المدرسية، لا سيما وأن العقود مبنية على التزام المتعهدين بتوفير اشتراطات ومواصفات صارمة لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة في النقل المدرسي، سواء من حيث حداثة الحافلات أو تدريب السائقين على القيادة الآمنة، وأيضاً توفير التجهيزات والمتطلبات التي ستسهم في تحقيق رحلات آمنة ومريحة لكافة الطلاب والطالبات المستفيدين من الخدمة.
يذكر أن شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي قد عقدت مؤخراً اجتماعاً لجميع الشركات والمستثمرين الراغبين بالدخول في منافسة تقديم خدمات النقل المدرسي للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام بالمملكة، حيث جرى خلال الاجتماع اطلاع الحاضرين على تفاصيل المنافسة وشرح آلية العمل في مشروع تنفيذ وتشغيل خدمات النقل المدرسي، والإجابة عن كافة الاستفسارات.
وتضمّنت عقود المنافسة تأمين المستثمر أو المتعهد الفائز جميع الحافلات، والسائقين، والفنيين، والمعدات والأنظمة اللازمة لتنفيذ المشروع على الوجه الأمثل، وفق الشروط والمواصفات المحددة من قبل الشركة، التي من شأنها ضمان تحقيق أقصى معايير الجودة والكفاءة والأمن والراحة والسلامة أثناء تقديم خدمات النقل المدرسي.
ونجحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي بتوسيع خدمة النقل المدرسي وتطويرها ومضاعفة أعداد المستفيدين منها 100% منذ انطلاقها عام 2012م حتى وصل العدد إلى 1.2
مليون مستفيد من الطلاب والطالبات، يدرسون في 15 ألف مدرسة ويتم نقلهم عبر 25 ألف حافلة ومركبة من مختلف مناطق المملكة شاملة المحافظات والقرى والهجر الأكثر حاجة للخدمة.

روابط ذات صلة

قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن

قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن
أمير مكة يوقع ويشهد اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروع الفيصلية

أمير مكة يوقع ويشهد اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروع الفيصلية
“هيئة الاتصالات”: أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019م

“هيئة الاتصالات”: أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019م

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*