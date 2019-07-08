مدير شرطة الرياض يقلد “الزهراني والعريدي والدوسري” رتبة مقدم

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قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن

قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن

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نائب أمير مكة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

نائب أمير مكة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

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أمير مكة يوقع ويشهد اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروع الفيصلية

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http://almnatiq.net/?p=748846
المناطق - الرياض

قلّدَ سعادة مدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري بمكتبه بمقر مديرية الشرطة بمجمع قصر الحكم الإداري صباح اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٠/١١/٥ هـ، كلاً من:
– المقدم/ سعود بن أحمد الزهراني.
– المقدم/ بندر بن محمد العريدي.
– المقدم/ خالد بن حمد الدوسري.
رتبهم الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم إلى رتبة مقدم، وهنّأهم على الثقة الملكية الكريمة والتي تعد حافزاً لهم لمزيدٍ من البذل والعطاء في خدمة دينهم ووطنهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

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