أمير منطقة تبوك يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد

المناطق - تبوك:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك بمكتب سموه بالإمارة اليوم , معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد الذي يزور المنطقة .

وفي بداية الاستقبال رحب سمو أمير المنطقة بمعاليه ومرافقيه مثنياً سموه على جهود الوزارة وما تقوم به من أعمال مشيراً إلى أن ذلك يأتي امتداد للرعاية الشاملة والاهتمام المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهم الله – من جهته أعرب معالي الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على ما وجده فرع الوزارة من دعم واهتمام ومتابعة من سموه سائلاً الله أن يديم على الوطن أمنه واستقراره في ظل توفيق الله ثم حرص ولاة الأمر – حفظهم الله – وفي ختام اللقاء تسلم سموه هدية تذكارية

حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني ووكيل وزارة الشؤون الإسلامية لشؤون المساجد الدكتور محمد بن سعيد ومدير فرع الوزارة بالمنطقة عبدالله بن نشاط السبيعي .