تتويج الفائزين ببطولة جدة للرياضات اللاسلكية

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نظم الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد ” تحكم ” أمس بطولة جدة للطائرات والسيارات اللاسلكية ” فئة دريفت ” في صالة الهيئة العامة للرياضة بمحافظة جدة.

وحقق الكويتي صادق التميمي المركز الأول في منافسات بطولة السيارات “دريفت دفع خلفي”, وحل ثانياً ماجد الصيعري وفي المركز الثالث منيب دري , فيما حقق المركز الأول في فئة ” دريفت ـ الدفع الرباعي” سلطان الشملان, وحل ثانياً عبدالله العباجي وثالثاً محمد ميمني, ونال محمد عبدالعزيز المركز الأول في بطولة الطائرات “فئة أندور “, وحل ثانياً أصيل الجفري وفي المركز الثالث محمد الجفري .