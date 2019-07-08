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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

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خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=748885
المناطق - واس

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن تعيين 17 قاضيًا على درجة (ملازم قضائي) بديوان المظالم.
وقال: “إن الأمر الملكي الكريم وما تَضَمّنه من تعيينات؛ يأتي امتدادً للدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمرفق قضاء ديوان المظالم حرصاً منهم على تطويره، وتعزيزه بالكوادر المؤهلة؛ للقيام برسالته العدلية السامية ، وبما يتواكب مع المتطلبات المعاصرة.
وفي ختام تصريحه دعا الدكتور اليوسف اللهَ عز وجل أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، خير الجزاء، وأن يديم توفيقهم وعزّهم, كما دعا الله أن يوفق أصحاب الفضيلة القضاة المعينين لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -وفقهم الله- في إقامة العدل وتطبيق أحكام الشريعة المستمدة من كتاب الله عز وجل، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة مرعية .

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