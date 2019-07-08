استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير منتزهات منطقة الرياض .
وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج .
التعليقات (٠) اضف تعليق