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وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=748887
المناطق - واس

استقبل معالي وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري في مكتبه بقصر الحكم اليوم , مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج .
وجرى خلال الاستقبال مناقشة الموضوعات المتعلقة بتطوير منتزهات منطقة الرياض .

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