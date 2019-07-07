نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بالطريق الساحلي

المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بجولة تفقدية , على سير العمل بمشروع طريق ” الطوال , الشقيق ” الذي يعد جزءاً من الطريق الساحلي ” جدة , جيزان” , وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.

واطلع سموه خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع ، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس مبارك المطوع ، عن المشروع الذي ينفذ على امتداد منطقة جازان من مركز الشقيق شمالاً وصولا إلى محافظة الطوال بالشريط الحدود بالمنطقة بطول “١٦٥” كيلو متراً , وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من المليار ونصف المليار ريال.

وقف الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدانياً على بعض مراحل المشروع الذي تم استلام أكثر من “٨٠” كيلو مترا منه استلاماً نهائياً فيما يجري حالياً تنفيذ بقية أجزاء المشروع تمهيداً لاستلامها خلال الفترة القادمة بما فيها أعمال تنفيذ تقاطعات الطريق مع عدد من الطريق الرئيسية والفرعية بالمنطقة ويخدم ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان ومطار الملك عبدالله الجديد .

وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة أهمية المشروع الذي يعد الشريان الرابط بين منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة مروراً بمنطقتي عسير والباحة ، موجهاً مدير عام الطرق بجازان والقائمين على المشروع ، بمضاعفة الجهود, لإنجازه في أسرع وقت ممكن وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك ، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.

وشدد سمو نائب أمير المنطقة على حرصه شخصيًّا على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع, لتحقيق ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

