احدث الأخبار

نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بالطريق الساحلي
منطقة جازان
 وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
منطقة الرياض
 خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم
أبرز المواد
 تتويج الفائزين ببطولة جدة للرياضات اللاسلكية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8827.01 نقطة
أبرز المواد
 “الفضلي” يكرِّم الدكتور عبد الله كدمان في اليوم الدولي للتعاونيات تقديراً لجهوده في تطوير العمل التعاوني الزراعي بالمملكة
أبرز المواد
 قيادة التحالف تنظم ورشة عن العمليات الإنسانية المتزامنة مع سير العمليات العسكرية ومرحلة الاستقرار في اليمن
أبرز المواد
 نائب أمير مكة يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي
منطقة مكة المكرمة
 أمير مكة يوقع ويشهد اتفاقيات ومذكرات تعاون لتنفيذ مشروع الفيصلية
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد
منطقة تبوك
 “هيئة الاتصالات”: أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019م
أبرز المواد
 مدير شرطة الرياض يقلد “الزهراني والعريدي والدوسري” رتبة مقدم
منطقة الرياض
نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بالطريق الساحلي

نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بالطريق الساحلي

منطقة جازان
وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة

منطقة الرياض
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

أبرز المواد
تتويج الفائزين ببطولة جدة للرياضات اللاسلكية

تتويج الفائزين ببطولة جدة للرياضات اللاسلكية

أبرز المواد

وجه القائمين بسرعة انجاز المشروع لخدمة المواطن

نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بالطريق الساحلي

نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بالطريق الساحلي
http://almnatiq.net/?p=748890
المناطق - فضة عطيف

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم بجولة تفقدية , على سير العمل بمشروع طريق ” الطوال , الشقيق ” الذي يعد جزءاً من الطريق الساحلي ” جدة , جيزان” , وذلك ضمن الجولات التفقدية التي يقوم بها سموه لمختلف الإدارات والمشروعات التنموية بالمنطقة.
واطلع سموه خلال الجولة على المراحل المنجزة من المشروع ، مستمعًا لشرح مفصل من مدير عام الطرق بالمنطقة المهندس مبارك المطوع ، عن المشروع الذي ينفذ على امتداد منطقة جازان من مركز الشقيق شمالاً وصولا إلى محافظة الطوال بالشريط الحدود بالمنطقة بطول “١٦٥” كيلو متراً , وبتكلفة إجمالية بلغت أكثر من المليار ونصف المليار ريال.
وقف الأمير محمد بن عبدالعزيز ميدانياً على بعض مراحل المشروع الذي تم استلام أكثر من “٨٠” كيلو مترا منه استلاماً نهائياً فيما يجري حالياً تنفيذ بقية أجزاء المشروع تمهيداً لاستلامها خلال الفترة القادمة بما فيها أعمال تنفيذ تقاطعات الطريق مع عدد من الطريق الرئيسية والفرعية بالمنطقة ويخدم ضاحية الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية بجازان ومطار الملك عبدالله الجديد .
وأكد سمو نائب أمير منطقة جازان في ختام الجولة أهمية المشروع الذي يعد الشريان الرابط بين منطقة جازان ومنطقة مكة المكرمة مروراً بمنطقتي عسير والباحة ، موجهاً مدير عام الطرق بجازان والقائمين على المشروع ، بمضاعفة الجهود, لإنجازه في أسرع وقت ممكن وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك ، وبذل كل ما يسهم في خدمة المواطن والمقيم إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة.
وشدد سمو نائب أمير المنطقة على حرصه شخصيًّا على المتابعة الدائمة للمشروعات التي يجري تنفيذها بالمنطقة، راجيًا العون والتوفيق من الله تعالى للجميع, لتحقيق ما فيه الخير والفائدة ويخدم الصالح العام.

روابط ذات صلة

بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ

بلدي قوز الجعافرة في جولة ميدانية تنفقدية لعدد من المشاريع تحت التنفيذ
إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب

إنهاء معاناة طفل من ثقب في القلب
الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب

الدكتور الفيفي مشرفا عاما لتعليم اللغة العربية بكلية الآداب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*