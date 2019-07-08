معرض توعوي وعيادة متنقلة بمستشفى الصحة النفسية

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تزامنا مع فعاليات اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2019 شارك فريق جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بالطائف بقسميه الرجالي و النسائي اقامة معارض توعوي تثقيفي وذلك بمستشفى الصحة النفسية بالمحافظة.

وأبان مدير كفى الطائف الأستاذ عبدالله بن علي الشهري أن المعرض التثقيفي صاحبته عيادة متنقلة ، ومحاضرات توعوية عن أضرار التدخين والمخدرات وسبل الوقاية منها قدمها الدكتور خالد خفاجي.

وأشار الشهري أن هذه الفعاليات والتي تشارك فيها الجمعية تحصد سنوياً عشرات الراغبين في الاقلاع عن السموم وفي مقدمتها التدخين ، مقدما شكراُ لإدارة مستشفى الصحة النفسية بالطائف ولجميع الجهات المشاركة في الفعالية والتي وهبت نفسها للحفاظ على صحة أبناء وبنات هذا الوطن الغالي.