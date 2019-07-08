بلدية صامطة تُطلق فعاليات الصيف الترفيهية تحت شعار ” صامطة تبتهج”

المناطق - فضة عطيف

انطلقت مساء أمس السبت بمحافظة صامطة بالحد الجنوبي بمنطقة جازان فعاليات وبرامج الصيف الترفيهية تحت شعار “صامطة تبتهج”، والتي تنظمها بلدية محافظة صامطة ، بحضور نائب رئيس البلدية المهندس موسى بن حسين قحل ، وعدد من منسوبي الإدارات الحكومية والخاصة وذلك بساحة شهداء الوطن بجوار مبنى البلدية .

وشملت الفعاليات عدد من الفقرات الاستعراضية التي استهدفت الأطفال وقدمتها فرقة أطفال ومواهب ، بالاضافة لعمل فني خاص بفعالية “صامطة تبتهج “، وتكريم لأبناء الشهداء ، وقدمت عدداً من المسابقات الثقافية والترفيهية للكبار والصغار، وتوزيع للهدايا والجوائز.

وأكد رئيس بلدية محافظة صامطة والتابعة لأمانة منطقة جازان المهندس هادي بن علي دغريري ، أن البلدية حريصة كما هو المعهود منها منذ نهاية شهر رمضان المبارك على تهيئة مرافقها لإحتضان أهالي المحافظة والزائرين والقاصدين لها خلال إجازة الصيف وتقديم كل ما يشبع رغباتهم على كافة الأصعدة سواء الترفيهية أو الصحية أو الخدمية أو المجتمعية بكل مجالاتها ولكافة شرائح المجتمع ، حيث انطلقت الفعاليات بحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعقبه الكرنفال الصحي الذي نفذته الشؤون الصحية بمنطقة جازان في ساحة شهداء الوطن ، والفعاليات الصيفية التي تستمر لمدة شهر ، بالإضافة لفعالية رياضية صحية مجتمعية سيتم الإعلان عنها خلال اليومين القادمين بإذن الله.

وأضاف الدغريري ، على العمل دائماً وأبداً لتلبية كل مابوسعنا لخدمة المحافظة وإنسانها سواء على صعيد العمل الخدمي والتنموي أو على الصعيد المجتمعي الذي نقدم من خلاله الرسائل السامية ، ونعكف على توسيع دائرة الشراكات المجتمعية لتطال كل ما يصب في صالح المواطن .

مقدماً شكره لسعادة محافظ صامطة الأستاذ أحمد بن عبدالله زعلة ، على دعمه واهتمامه المتواصل لكل ما يخدم المحافظة.

