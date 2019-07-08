بلدية الخبر تطلق ” رحمة ” لسقيا الطيور للسنة الثانية

الخبر - المناطق

أطلقت بلدية محافظة الخبر مبادرة ” رحمة ” لسقيا الطيور للسنة الثانية، والتي تأتي من باب انساني والرحمة، ولما لها من مردود بيئي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف وعدم وجود أماكن لشرب المياه .

وذكر رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي أن مبادرة ” رحمة ” تأتي ضمن الإطار المستمر لبلدية الخبر وسعيها نحو التوسع في العمل الانساني والمحافظة على البيئة وحماية عناصرها لاستمرار الحياة الطبيعية لما لها من مردود بيئي, إضافة الى ما تمثله سقيا الماء من قيمة دينية عظيمة، وذلك نتيجة ارتفاع درجات الحرارة, منوها بأنه تم توزيع أكثر من 300 وعاء في الكورنيش والواجهة البحرية والحدائق العامة والمنتزهات والمماشي, فيما تتكفل البلدية بتعبئتها بشكل مستمر طوال أشهر الصيف, حيث تتسم أوعية السقيا التي تم توزيعها بمواصفات سهولة التركيب وخفة الوزن وسلاسة شرب الطيور ويتم إعادة تعبئتها بشكل دائم لضمان تحقيق الهدف منها.

وأكد الزايدي حرص بلدية الخبر على تبني وأطلاق مثل هذه المبادرات لما لها من مردود إيجابي, مرحبا في الوقت ذاته بكافة الأفكار والمبادرات القابلة للتطبيق وتبنيها على أرض الواقع