أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب أعمال الشرقية

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, رئيس مجلس شباب أعمال الشرقية عبدالله البريكان وعدداً من أعضاء المجلس الذين يزورون المنطقة، لإطلاع سموه على مبادرة “صنعة”.

واطلع سموه خلال اللقاء على فكرة مبادرة صنعه التي تعنى بتوفير مجموعة من الأراضي بسعر رمزي لخلق بيئة استثمارية حاضنة للصناعات الوطنية الخفيفة والوصول بمساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي من 20% إلى 35%..

وأشاد سمو أمير منطقة القصيم بما يبذله مجلس شباب أعمال الشرقية من جهود في سبيل رفع مشاركة الشباب في بناء الاقتصاد الوطني من خلال المبادرات التي ينفذها، مؤكداً على ضرورة التعاون فيما بينهم وبين لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية بالقصيم لتبادل الخبرات ودعم شباب المنطقة ليساهموا في التنمية وتحقيق رؤية المملكة الطموحة، وإعداد جيلٍ من الشباب السعودي يعتمد على المبادرة بالعمل الحر، متسلحين بالمهارات اللازمة من خلال برامج متنوعة، لدفع عجلة التنمية نحو الاستدامة، والتي سيكون للشباب فيها الدور الأبرز لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيداً بمبادرة صنعة ورؤيتها بإيجاد بيئة جاذبة في مجال الحاضنات الصناعية، متمنياً للمجلس وأعضاءه التوفيق والسداد.

حضر اللقاء وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، وأمين عام الغرفة التجارية بمنطقة القصيم محمد الحنايا، ورئيس لجنة شباب الأعمال بالغرفة التجارية المهندس ثامر العوض، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش.