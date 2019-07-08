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اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية

اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية

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اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية

اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية
http://almnatiq.net/?p=748938
المناطق - واس

اجتمعت اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة برئاسة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وحضور عضو اللجنة الإشرافية وكيل وزارة الحج والعمرة لشؤن الحج الدكتور حسين بن ناصر الشريف مع مسؤولين في جمهورية بنجلاديش الشعبية وهم السكرتير في وزارة الشؤون الدينية محمد أنيس الرحمن، ومدير مكتب الحج محمد سيف الإسلام، ومدير غرب آسيا في وزارة الخارجية محمد ميزان الرحمن.
وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات حول تطبيق مبادرة طريق مكة لأول مرة في بنجلاديش وتطوير العمل المشترك بين البلدين لتسهيل إجراءات الحجاج البنجلاديشيين وأدائهم مناسك الحج وذلك في إطار مبادرة طريق مكة .
شارك في الاجتماع ممثل من سفارة المملكة العربية السعودية في بنجلاديش ، ومن الجانب البنجلاديشي مدير عام مطار دكا الدولي، وعدد من المسؤولين في خطوط الطيران السعودية والبنجلاديشية .

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