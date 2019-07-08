الأربعاء .. انطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بتبوك بنسخته السابعة

المناطق - تبوك:

أعلن مدير فرع هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة الدكتور مبروك الشليبي عن فعاليات مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة لهذا العام 1440 هـ ، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس (الأحد) بمنتزه الأمير فهد بن سلطان بمدينة تبوك، بحضور المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي، وممثلي وسائل الإعلام.

وقال الشليبي، أن المهرجان بنسخته الحالية هو استمرار للتطوير المستمر لفعالياته وأنشطته، وسيسهم في إبراز مقومات المنطقة الزراعية والثقافية والتراثية والفنون الشعبية، مؤكداً حرصهم بأن تكون الفعاليات المقدمة متميزة وتلبي رغبات وتطلعات سكان وزوار منطقة تبوك بإختلاف شرائحهم وأذواقهم ، مشيراً أنهم أخذوا بعين الاعتبار كافة الملاحظات بالنسخ السابقة.

من جهته أوضح المدير التنفيذي للمهرجان سطام البلوي، أن فعاليات هذا العام متنوعة،منها فعاليات للطفل والسيرك الذي سيقدم من خمسة دول في مسرح يتسع لـ800 مقعد، بالإضافة إلى أجنحة طيور الظلام الروسية، و حديقة الفاكهة،وحديقة الفراشات التي تقام لأول مرة، و جادة الفنون بكافة أنواعه، وفلكلورات شعبية.

وأضاف البلوي ، بأنه ستكون هناك مشاركة من قطاعات أمن الدولة والمديرية العامة للسجون ، بالإضافة لمشاركة الشركات الزراعية ، والأسر المنتجه، لافتاً أن المهرجان يحوي مليون ومائة وخمسين ألف زهرة، وتم تجهيز منصة خاصة للزوار تتيح لهم التصوير والمشاهدة .

وأثنى أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة على الدور الكبير لوسائل الإعلام في إنجاح أي منشط ، معتبراً أن الإعلام جزءً أساسيا وشريكا في مسيرة التنمية .

وقال : نعلم جميعاً بأن الإعلام شريك النجاح ، وعليه دور في توفير المعلومة للزائر قبل وصوله إلى أرض المهرجان ،والاستمتاع بفعالياته بالاضافة إلى دوره الارشادي والتوعوي خلال فترة اقامة المهرجان ، ودوره للتعريف بالمهرجان داخل منطقة تبوك وخارجها.

وفي الختام قدم الدكتور الشليبي شكره وتقديره لممثلي وسائل الإعلام على حضورهم وحرصهم على استقاء المعلومة من مصدرها ، مشيدا بجهود كافة العاملين في المهرجان والجهة المنظمة ولكل من ساهم في الإعداد والتنظيم والتنفيذ لهذا المؤتمر