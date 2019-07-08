احدث الأخبار

الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى “وقف” انتهاك الاتفاق النووي
أبرز المواد
 الأربعاء .. انطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بتبوك بنسخته السابعة
منطقة تبوك
 اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية
أبرز المواد
 تبوك.. وجهة سياحية جاذبة تمتاز بمقومات جغرافية وتضاريسية متنوعة
منطقة تبوك
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب أعمال الشرقية
منطقة القصيم
 بشفاعة أمير الحدود الشمالية.. البناقي يتنازل عن قاتل ابنه
منطقة الحدود الشمالية
 بلدية الخبر تطلق ” رحمة ” لسقيا الطيور للسنة الثانية
المنطقة الشرقية
 التحالف يحبط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر
أبرز المواد
 بلدية صامطة تُطلق فعاليات الصيف الترفيهية تحت شعار ” صامطة تبتهج”
منطقة جازان
 معرض توعوي وعيادة متنقلة بمستشفى الصحة النفسية
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة جازان يتفقد سير العمل بالطريق الساحلي
منطقة جازان
 وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
منطقة الرياض
الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى “وقف” انتهاك الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى “وقف” انتهاك الاتفاق النووي

أبرز المواد
الأربعاء .. انطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بتبوك بنسخته السابعة

الأربعاء .. انطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بتبوك بنسخته السابعة

منطقة تبوك
اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية

اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية

أبرز المواد
تبوك.. وجهة سياحية جاذبة تمتاز بمقومات جغرافية وتضاريسية متنوعة

تبوك.. وجهة سياحية جاذبة تمتاز بمقومات جغرافية وتضاريسية متنوعة

منطقة تبوك

الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى “وقف” انتهاك الاتفاق النووي

الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى “وقف” انتهاك الاتفاق النووي
http://almnatiq.net/?p=748944
المناطق - وكالات

دعا الاتحاد الأوروبي الاثنين إيران إلى “وقف” كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقالت المتحدثة باسم الدبلوماسية الأوروبية مايا كوسيانسيتش “نحض إيران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي والعودة عنها”، مضيفة أن الاتحاد الاوروبي “قلق جدا” إزاء ما أعلنته إيران في نهاية الأسبوع.

ونقلت وسائل الإعلام شبه الرسمية في إيران عن الناطق باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمال وندي قوله إن طهران تقوم الآن بتخصيب اليورانيوم بنسبة 4.5 بالمائة.

وقال كمال وندي إن هذا القرار يلبي الاحتياجات التي لدى إيران حاليا.

ويأتي هذا بعد يوم من إعلان إيران أنها بصدد خرق الحد المسموح به وهو 3.67 بالمائة المنصوص عليه ضمن بنود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية.

وكانت طهران قد كسرت في وقت سابق حدا لمخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وتطالب إيران أوروبا بالتوصل إلى طريقة لمساعدتها على بيع نفطها الخام في الخارج، وتجاوز العقوبات الأميركية، حيث ترى أن الآلية الأوروبية التي تتيح لطهران التزود بالاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء، غير كافية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد حدة التوتر مع الولايات المتحدة التي حذرت إيران من المضي قدما في تجاوز حدود تخصيب اليورانيوم المسموح بها ضمن الاتفاق النووي.

وقال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إن “على إيران أن تكون حذرة، لأنّها تقوم بالتخصيب لسببٍ واحد، ولن أقول ما هو هذا السبب. لكنّه ليس جيّدًا. من الأفضل أن يكونوا حذرين”.

واتفاق فيينا وقع في يوليو 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى التي تضم الولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا.

روابط ذات صلة

اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية

اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية
التحالف يحبط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر

التحالف يحبط محاولة إرهابية من قبل الميليشيا الحوثية لاستهداف إحدى السفن التجارية جنوب البحر الأحمر
خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرًا ملكيًا بتعيين 17 قاضيًا بديوان المظالم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*