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انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي بجامعة تبوك

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انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي بجامعة تبوك

انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي بجامعة تبوك
http://almnatiq.net/?p=748947
المناطق - تبوك:

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي الصيفي الخاص بتهيئة أعضاء هيئة التدريس لبرامج إعداد المعلم الذي تنظمه كلية التربية والآداب وتستمر فعالياته لمدة أربعة أسابيع بحضور معالي مدير جامعة تبوك الدكتور عبدالله بن مفرح الذيابي وتقام في القاعات التدريبية بمبنى كلية العلوم الطبية التطبيقية بمقر الجامعة.
ويأتي إطلاق برنامج التدريبي الصيفي في جامعة تبوك ضمن توجهات وزارة التعليم في تحسين استقطاب المعلمين وتأهيلهم بهدف تجويد التعليم الذي بدوره يخلق بيئة عمل جاذبه نتاجها صناعة أجيال سعودية على أعلى مستوى من الإبداع والتميز قادرة على قيادة الفكر والعمل مواكبة للتطورات التي تشهدها البلاد تدريجيًا حتى الوصول إلى تمام الرؤية 2030 كما ستكون هذه البرامج إضافة حقيقيه لإثراء الميدان التعليمي بدماء شابه على درجه عالية من الكفاءة المهنية والعلمية، وتُخرّج كوادر متمكنة من تخصصها وملمة بجميع الممارسات الحديثة وأساليب التعليم في القرن الواحد والعشرين.
من جانب آخر قام معالي مدير الجامعة الدكتور عبد الله الذيابي والمدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري بجولة تفقدية للقاعات التدريبية لبرامج اللغة الإنجليزية الصيفية للمعلمين والمعلمات (مسار عام – والتحضير لاختبار الايلتس) التي ينظمها معهد تعليم اللغات بالجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم، حيث تقام خلال الفترة من 4 – 29 /11/ 1440هـ، بمقر الجامعة.

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