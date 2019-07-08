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“هيئة الاتصالات”: أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019م

“هيئة الاتصالات”: أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019م
http://almnatiq.net/?p=748951
المناطق - واس

كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات للربع الأول من عام 2019م، المعني بأهم مستجدات القطاع، وذلك امتدادًا لسعيها في نشر بيانات القطاع ورصد تطوراته، وأداء مخرجاته التي تعد عاملًا رئيسًا في تمكين مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية.
وأشارت الهيئة في التقرير إلى أن نسبة انتشار خدمات الاتصالات الصوتية المتنقلة على مستوى سكان المملكة العربية السعودية قد بلغت %124,6، تصنف ما نسبته %65,8 منها على أنها اشتراكات مسبقة الدفع، وما يبلغ %34,2 تعد اشتراكات لاحقة الدفع أو مفوترة.
واشتمل التقرير على عدد من المؤشرات المتعلقة بخدمات الاتصالات الصوتية الثابتة في المملكة، منها وصول عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات الصوتية الثابتة بنهاية الربع إلى 1,66
مليون اشتراك للقطاع السكني، و1,46 مليون اشتراك لقطاع الأعمال.
ورصدت الهيئة من خلال التقرير انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان، الذي بلغ معه عدد الاشتراكات في هذه الخدمات 29,45 مليون اشتراكًا بنهاية الربع، بنسبة تصل إلى %88,1 من السكان، فيما بلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة، حوالي 1,96 مليون اشتراكًا بنهاية الربع، 890 ألف اشتراك منها في خدمات الألياف البصرية، 829 ألف اشتراك في خطوط المشتركين الرقمية DSL.
يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ترصد وتنشر بشكل ربعي المؤشرات المتعلقة بقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتتيح هذه البيانات للمهتمين والمختصين عبر موقعها الإلكتروني، وللاطلاع على المؤشرات يمكن زيارة موقع الهيئة عبر الرابط التالي: https://www.citc.gov.sa/ar/indicators/DocLib/ICTIndicators-Q12019Ar.pdf

 

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