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حرس الحدود بالمدينة المنورة يُخلي عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه

حرس الحدود بالمدينة المنورة يُخلي عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه
http://almnatiq.net/?p=748957
المناطق - واس

أوضح المتحدث الإعلامي لقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة ، العقيد ماهر بن رده المورعي، أنه ورد لمركز القيادة والسيطرة بقيادة حرس الحدود بمنطقة المدينة المنورة اتصال من مالك أحد القوارب صباح أمس يفيد بتسرّب المياه إلى داخل قاربه وهو في عرض البحر، وبرفقته عائلة مكونة من تسعة أشخاص.
وبين أنه وفور تلقّي البلاغ، تم توجيه دوريتين بحريتين تابعتين لقيادة قطاع حرس الحدود بينبع بعد تحديد موقع القارب، حيث تم مباشرة الحادث والقيام بعملية الإنقاذ من خلال إخلاء المرافقين وعددهم تسعة أشخاص رجل وستة نساء، بالإضافة إلى طفلة وطفل إلى زورق حرس الحدود التابع لمركز البثنة، في حين تم مجاراة قارب النزهة بعد نزح الماء الذي بداخله من قِبل الزورق التابع لوحدة أمن ميناء الملك فهد الصناعي، حيث وصل مالك القارب والمرافقون إلى مرسى شاطئ الصبح بصحة جيدة، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لجهود رجال حرس الحدود.
وأكد العقيد المورعي، أن حرس الحدود يقوم بمهامه ويسخر إمكانياته في مجال البحث والإنقاذ خاصة ذات الطابع الإنساني المتمثلة ببذل الجهود في المحافظة على الأرواح وتقديم يد العون والمساعدة .
وأهاب المتحدث الإعلامي بالمتنزهين ومُلّاك القوارب بضرورة اتباع إرشادات السلامة ، وعدم التردد في الاتصال على هاتف طوارئ حرس الحدود على الرقم (٩٩٤) لطلب المساعدة في أي وقت ، متمنياً السلامة للجميع .

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