مفتشو الطاقة الذرية: إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم

المناطق - وكالات

أكد تقرير مفتشي الطاقة الذرية، اليوم الاثنين، خرق إيران لمستوى تخصيب اليورانيوم.

وقالت وكالة الطاقة الذرية في تقرير اطلعت عليه “رويترز” إن إيران خصبت اليورانيوم بدرجة نقاء أعلى من المنصوص عليه في الاتفاق النووي.

وقال المتحدث باسم الوكالة في بيان إن “مفتشي الوكالة تحققوا في الثامن من تموز/يوليو من أن طهران قامت بتخصيب اليورانيوم بدرجة أعلى من 3,67%”.

هذا وبدأت إيران صباح اليوم تخصيب اليورانيوم بمستوى يفوق الـ4.5%، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) نقلاً عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقالت الوكالة “هذا الصباح، تجاوزت إيران حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم”، وذلك بعدما أعلنت إيران الأحد عن تخطيها حد 3.7% في تخصيب اليورانيوم الذي يفرضه الاتفاق النووي الموقّع عام 2015.

فيما دعا الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إيران إلى وقف كلّ أنشطتها لتخصيب اليورانيوم، المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الأوروبية، مايا كوسيانسيتش: “نحض إيران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار” الاتفاق النووي “والعودة عنها”، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي “قلق جداً” إزاء ما أعلنته إيران في نهاية الأسبوع.