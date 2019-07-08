وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم

المناطق - واس

كشف وزير الأوقاف والإرشاد اليمني الدكتور أحمد عطية عن “أن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم في عدد من المحافظات اليمنية”.

وقال الوزير اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// : “إن الميليشيا الانقلابية فجرت المساجد ونسفت البعض منها بالكامل وأخرى حولتها إلى مخازن للأسلحة والتموين العسكري ومقائل ومجالس لتناول القات وإقامة المهرجانات في تعمد واضح منها لاستفزاز مشاعر الناس من خلال تدمير المقدسات الدينية”.

وأشار عطية إلى أنهُ لم تشهد اليمن عهداً تم إهانة المساجد ودور القرآن الكريم ومدارس التحفيظ وتدميرها وخرابها إلا في عهد ميليشيا الحوثي الإرهابية، لافتاً النظر إلى أن هناك خطوطاً حمراء ومقدسات تعارف عليها اليمنيون وهي المساجد ، ودور القرآن الكريم ، وأماكن التعليم ، والأسواق ، والأطفال والنساء، مؤكداً أن ميليشيا الانقلاب داست على كل هذه المقدسات وجعلتها مستباحة.