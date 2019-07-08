هيئة المدن الاقتصادية تستضيف وفد مجلس الغرف السعودية الزيارة تجسد إسهامات القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

جدة - عادل الزهراني

في إطار استراتيجية التواصل وبناء الشراكات مع الجهات ذات العلاقة بأنشطة ومشاريع الاستثمار والأعمال في المملكة، استضافت هيئة المدن الاقتصادية في مقرها بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية وفداً من مجلس الغرف السعودية، برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة مكة الأستاذ هشام كعكي ممثلاً رئيس مجلس الغرف السعودية د. سامي العبيدي، وذلك بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية في المدينة وآخر التطورات في المشاريع القائمة، بالإضافة إلى الاطلاع على نموذج العمل القائم في المدن الاقتصادية ودور الهيئة. وكان في استقبال الوفد نائب الأمين العام للتنمية الاقتصادية في الهيئة المهندس عبدالله الحسن، إلى جانب عدد من مسؤولي الهيئة.

واستعرض الحسن خلال كلمته الترحيبية مهام الهيئة ودورها في جذب استثمارات ذات القيمة المضافة والتي تسهم بشكل كبير في تنويع الاقتصاد، مسلطاً الضوء على “الخدمات الحكومية المتكاملة التي تقدمها الهيئة بكفاءة عالية وفق نظام النافذة الواحدة، وذلك من أجل توفير بيئة استثمارية واجتماعية جاذبة، تضمن لسكان المدن الاقتصادية وزوارها والعاملين بها جودة حياة متفردة، بمعايير عالمية.”

بدوره، أعرب كعكي عن تقديره لزيارة هيئة المدن الاقتصادية، لما تمثله هذه الزيارات من أهمية في التنسيق من أجل دفع عجلة الاستثمار والتنمية بالمملكة، وقال: “نثمّن هذه الزيارة التي سيكون لها دور كبير في تعريف مجلس الغرف السعودية والهيئات المرتبطة به والغرف التجارية بالمشروعات القائمة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وتنبع الأهمية في هذا الخصوص من المهام المنوطة بالمجلس الذي يلعب دوراً رائداً في دعم خطط التنمية، من خلال إسهاماته في تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني، بالتعاون والتنسيق مع الغرف التجارية الصناعية وقطاع الأعمال وكافة الجهات ذات العلاقة، وذلك في إطار تحقيق أهداف واستراتيجية المجلس في تكثيف مساهمة القطاع الخاص ومواكبة أهداف رؤية المملكة 2030.”

وشملت الجولة زيارة الأحياء السكنية في المدينة، والوادي الصناعي، وميناء الملك عبدالله، حيث استمع أعضاء الوفد إلى شرح مفصل عن آخر التطورات في هذه المنشآت الحيوية. وانتقل الوفد بعدها إلى كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، وتم تعريفهم بالشراكات العالمية التي أنتجت هذه الكلية وأبرز البرامج الأكاديمية التي تقدمها. كما زار الوفد نادي رويال غرينز الذي يعتبر من أهم المعالم الترفيهية الفاخرة في المدينة.