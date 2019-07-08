احدث الأخبار

أمير القصيم يستقبل الحميضي بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة ببريدة
أبرز المواد
 هيئة المدن الاقتصادية تستضيف وفد مجلس الغرف السعودية الزيارة تجسد إسهامات القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030
منطقة مكة المكرمة
 وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم
أبرز المواد
 مفتشو الطاقة الذرية: إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم
أبرز المواد
 حرس الحدود بالمدينة المنورة يُخلي عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه
أبرز المواد
 “هيئة الاتصالات”: أكثر من 29 مليون اشتراك في خدمات النطاق العريض على مستوى المملكة بنهاية الربع الأول من 2019م
أبرز المواد
 انطلاق فعاليات برنامج التدريب الصيفي بجامعة تبوك
منطقة تبوك
 الاتحاد الأوروبي يدعو إيران إلى “وقف” انتهاك الاتفاق النووي
أبرز المواد
 الأربعاء .. انطلاق فعاليات مهرجان الورد والفاكهة بتبوك بنسخته السابعة
منطقة تبوك
 اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة تجتمع مع مسؤولين بوزارة الشؤون الدينية البنجلاديشية
أبرز المواد
 تبوك.. وجهة سياحية جاذبة تمتاز بمقومات جغرافية وتضاريسية متنوعة
منطقة تبوك
 أمير القصيم يستقبل رئيس وأعضاء مجلس شباب أعمال الشرقية
منطقة القصيم
أمير القصيم يستقبل الحميضي بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة ببريدة

أمير القصيم يستقبل الحميضي بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة ببريدة

أبرز المواد
هيئة المدن الاقتصادية تستضيف وفد مجلس الغرف السعودية الزيارة تجسد إسهامات القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

هيئة المدن الاقتصادية تستضيف وفد مجلس الغرف السعودية الزيارة تجسد إسهامات القطاع الخاص في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030

منطقة مكة المكرمة
وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم

وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم

أبرز المواد
مفتشو الطاقة الذرية: إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم

مفتشو الطاقة الذرية: إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم

أبرز المواد

أمير القصيم يستقبل الحميضي بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة ببريدة

أمير القصيم يستقبل الحميضي بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة ببريدة
http://almnatiq.net/?p=748969
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد رئيسًا للمحكمة العامة ببريدة.

وهنأ سموه الشيخ الحميضي، متمنياً له التوفيق لخدمة دينه ووطنه، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو لي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مؤكداً أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه منهجاً ودستوراً، لافتاً الانتباه إلى أنه هو المنهج الذي قامت على هذه الدولة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر.

وقدّم الشيخ الحميضي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته السديدة والنيرة، سائلاً الله أن يعينه لخدمة دينه ووطنه.

روابط ذات صلة

وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم

وزير الأوقاف اليمني: ميليشيا الحوثي ارتكبت 76 انتهاكاً ضد المساجد ودور القرآن الكريم
مفتشو الطاقة الذرية: إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم

مفتشو الطاقة الذرية: إيران خرقت مستوى تخصيب اليورانيوم
حرس الحدود بالمدينة المنورة يُخلي عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه

حرس الحدود بالمدينة المنورة يُخلي عائلة من على متن قارب نزهة تعرض لتسرب المياه

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*