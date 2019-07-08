أمير القصيم يستقبل الحميضي بمناسبة تعيينه رئيساً للمحكمة العامة ببريدة

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استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الحميضي، بمناسبة تعيينه في منصبه الجديد رئيسًا للمحكمة العامة ببريدة.

وهنأ سموه الشيخ الحميضي، متمنياً له التوفيق لخدمة دينه ووطنه، مثمناً الجهود الجليلة التي يقوم بها القضاء في إحقاق الحق وإرساء مبادئ العدل, في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه هذا المرفق المهم في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو لي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ ، مؤكداً أهمية التمسك بكتاب الله وسنة نبيه منهجاً ودستوراً، لافتاً الانتباه إلى أنه هو المنهج الذي قامت على هذه الدولة منذ تأسيسها إلى وقتنا الحاضر.

وقدّم الشيخ الحميضي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته السديدة والنيرة، سائلاً الله أن يعينه لخدمة دينه ووطنه.