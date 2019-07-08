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أمير القصيم يستقبل رئيس مركز خضيراء وعدداً من شباب المركز

أمير القصيم يستقبل رئيس مركز خضيراء وعدداً من شباب المركز
http://almnatiq.net/?p=748972
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم، رئيس مركز خضيراء بمدينة بريدة فوزان الفوزان، يرافقه عدد من شباب المركز الذين قدموا للسلام على سموه نظير ما قدموه من برامج وأنشطة ترفيهية لأهالي المركز.
وأطلع رئيس مركز خضيراء سمو أمير منطقة القصيم على أنشطة الشباب الهادفة إلى مواكبة تطلع شباب وشابات المركز في بناء المستقبل وإشراكهم في أعمال التنمية ودفع عجلة التطور، وقدم رئيس المركز باسمه ونيابة عن شباب وأهالي المركز شكرهم لسمو أمير المنطقة على ما يقدّمه من دعم ومساندة للشباب وأنشطتهم.
وعبر الأمير فيصل بن مشعل عن سعادته وفخره بما وصل إليه الشباب والشابات في المنطقة من مستوى علمي وقدرة عمليه، مؤكداً على ما يعوّل عليه الوطن من دور كبير وفاعل من فئة الشباب نحو تحقيق تنمية شاملة، لافتاً الانتباه إلى أن من أهم محاور رؤية المملكة 2030 هي شريحة الشباب واعتمادها في جزء كبير منها على جيل الشباب من المواطنين والمواطنات ، مشيداً بما يقدمه شباب مركز خضيراء من عطاءات وتنامى الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية لديهم تجاه وطنهم ، التي انعكست بشكل إيجابي على المجتمع والشباب ، مؤكدًا أهمية الاستثمار الأمثل في الشباب وضرورة تقديم كل الفرص لهم والاهتمام وإشراكهم في جميع الجوانب التنموية، متمنياً سموه لهم دوام التوفيق والسداد لخدمة الدين والقيادة والوطن.

حضر الاستقبال وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومدير إدارة الخدمات بالإمارة فهد الدبيخي.

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