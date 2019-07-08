وادي الدواسر : بالفيديو .. “بطاقات أحوال المواطنين” في الشوارع .. والمتهم شركة كبرى

وادي الدواسر - فالح الدوسري

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة وادي الدواسر اليوم (الاثنين) ، فيديو يظهر رمي مجموعة من المستندات من بينها صور بطاقات الأحوال وكروت العائلة تعود لمواطنين في أحد شوارع المحافظة على حد وصفهم.

وأدان النشطاء هذا السلوك الغريب من الشركة وعدم اتباعها الاساليب النظامية المتبعة لإتلاف المستندات الرسمية ، مشيرين الى أن وقوع صور بطاقات الاحوال وكروت العائلة في ايدي المجرمين قد يعرض مصالح المواطنين للخطر.

داعين الجهات ذات العلاقة الى معاقبة كل من يفرط في سرية المستندات الرسمية ويتعامل معها بصورة غير مسئولة.