الوادعي يرعى ” نظافة مدينتي ” ضمن فعاليات صيف أحد رفيدة

المناطق - أحد رفيدة

رعى رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد بن سالم الوادعي أطلقت بلدية محافظة أحد رفيدة فعالية نظافة مدينتي ضمن فعاليات صيف أحد رفيدة ١٤٤٠هـ بالتعاون مع فريق انبثاق التطوعي التابع للجنة التنمية الإجتماعية الأهلية بالمحافظه، وذلك بحديقة البلدية بجوار المستشفى العام.

وأوضح الوادعي بأن هذه الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي الاجتماعي لدى زوار وأهالي المحافظة وتحفيزهم في النظافة ومشاركة المجتمع مع الجهات الحكومية في المحافظة على البيئة بشكل عام وعلى نظافة الحدائق والمنتزهات والمواقع العامة بشكل خاص.