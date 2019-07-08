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تنمية القريات تختتم برنامج العنف الاسري

تنمية القريات تختتم برنامج العنف الاسري
http://almnatiq.net/?p=748986
الجوف - محمد الحسن

دشن سعادة محافظ محافظة القريات عبدالله بن صالح الجاسر برنامج “العنف الأسري” والمعرض المصاحب له تحت شعار ” احموني ولاتؤذوني” والذي أقامه مركز التنمية الإجتماعية بالمحافظة بحضور مدير المركز احمد بن ابراهيم الزارع وعدداً من مديري الإدارات الحكومية والعسكرية.
واوضح زايد بن مبروك زايد اللاحم مدير إدارة العلاقات العامة والاعلام بفرع الوزارة بمنطقة الجوف أن محافظ القريات تجول  بصاله المعرض بعد قص شريط الافتتاح ، واطلع على محتويات المعرض واركانة وما تضمنة من رؤى واهداف تخص تنمية وتوعية افراد المجتمع ..
ثم بدأ الحفل بتلاوة عطرة لآيات من الذكر الحكيم ، بعدها القى مدير المركز كلمة ترحيبية بالضيوف الكرام  ، تلا ذلك كلمة لرئيس وحدة الحماية الاجتماعية بالقريات بيَّن فيها آلية عمل الحماية الاجتماعية وطريقة استقبال البلاغات ،  وعن دور الصحة النفسية والتنمية الاسرية شارك الدكتور ثامر الكويكبي بكلمة أوضح فيها الدور الهام للصحة النفسية والأسس والمبادىء التي تقوم عليها ودور التوعية في اصلاح المجتمع والأسرة.
من جانبها أوضحت الاخصائية الاجتماعية نجاح العنزي في كلمتها أبرز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة الصحة للمعنفين ،بعد ذلك بينت المحامية هديل العبدلي الحلول القانونية في مثل هذه القضايا.
وعن إقامة البرنامج ذكرت مساعدة مدير المركز الاستاذة فصل بنت خلف الخميس أهمية تنفيذ برامج توعوية للمجتمع لما لها من أثر على كافة شرائح المجتمع وخصوصاً الاسرة التي تعد الركيزة الاساسية للمجتمع.
وفي الختام كرم سعادة المحافظ عبد الله الجاسر المشاركين بالحفل ، كما قام مدير مركز التنمية بتكريم سعادة المحافظ لرعايته الكريمة للحفل ولدورة في مساندة برامج المركز .

 

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