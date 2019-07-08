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مدير “تعليم الجوف” يزور مدارس الفصل الصيفي بدومة الجندل

مدير “تعليم الجوف” يزور مدارس الفصل الصيفي بدومة الجندل
http://almnatiq.net/?p=748993
الجوف - محمد الحسن

زار المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي اليوم مدارس الفصل الصيفي في مكتب تعليم دومة الجندل في كل من: مدرسة الأمير  نايف بن عبدالعزيز الثانوية ومدرسة الملك سعود الثانوية.
وشاهد سير الدراسة في الفصول الدراسية، مثنياً على الطلبة الذي استثمروا الاجازة الصيفية في تنظيم خططهم الدراسية بما يناسبهم خلال العام الدراسي، وعدها فرصة لهم في اكسابهم القدر الملائم من المعارف والمهارات اللازمة وتنمية لقدراتهم على اتخاذ القرار الصحيحة السليمة بمستقبلهم.
كما وجه الغامدي المشرفين الأكاديميين بضرورة التسهيل على الطلبة والتعاون معهم وتحقيق طموحات من يرغب في التسريع بتخرجه خلال سنتين ونصف بوصف الخطة الدراسية  المناسبة لهم.
وفي الوقت ذاته، زارت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع المدرسة الثانية الثانوية بصوير وحفزت الطالبات الملتحقات بالفصول الصيفية وأنه يدل على قدرتهن على اتخاذ القرارات الصحيحة بمستقبلهن مما يعمق ثقتهن بأنفسهن ووضوح اهدافهن في رفع المستوى التحصيلي والسلوكي والتعود على الجدية والمواظبة .

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