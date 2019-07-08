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غارات جوية تستهدف تجمعات وآليات للميليشيا شمالي الضالع جنوب اليمن

غارات جوية تستهدف تجمعات وآليات للميليشيا شمالي الضالع جنوب اليمن
http://almnatiq.net/?p=748996
المناطق - واس

شنّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثي الإرهابية في محافظة الضالع جنوب اليمن.
وذكر موقع //سبتمبر نت// التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وتعزيزات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة عويش بالرييي، وحمك غرب مديرية قعطبة شمالي المحافظة.
وطال القصف الجوي آليات قتالية لميليشيا الحوثي الانقلابية، كانت في طريقها لمواقعها.
وأسفرت الغارات الجوية عن مصرع وجرح عدد من عناصر ميليشيا الحوثي الإرهابية، إضافة إلى تدمير عربة بي إم بي وأطقم أخرى.

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